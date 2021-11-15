Зеленский ввел в действие новое решение СНБО по санкциям [ Редактировать ]
В понедельник, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Об этом сообщается на сайте президента.
Решение касается уточнения данных фигурантов санкционных списков.
Вчасти названий внесены изменения в отношении четырех российских компаний:
- ООО "Орошаемое",
- ОАО "Балабинское",
- АО "Албашский элеватор",
- АО "Билоглинский элеватор".
Также уточнены данные гражданской жены депутата Тараса Козака, санкции в против которой ввели ранее.
Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.
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