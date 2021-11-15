В понедельник, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие новое решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям. Об этом сообщается на сайте президента.

Решение касается уточнения данных фигурантов санкционных списков.

Вчасти названий внесены изменения в отношении четырех российских компаний:

ООО "Орошаемое",

ОАО "Балабинское",

АО "Албашский элеватор",

АО "Билоглинский элеватор".

Также уточнены данные гражданской жены депутата Тараса Козака, санкции в против которой ввели ранее.

Также мы писали о том, что лидеры Европейского союза приняли решение ввести новые санкции против Беларуси. Кроме того, мы писали о том, Евросоюз расширил санкции против России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.