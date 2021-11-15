В пятницу, 15 канцлер Германии Ангела Меркель обсудила по телефону с Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе ЕС и Беларуси. Одной из главных тем стало оказание гуманитарной помощи находящимся там беженцам и нелегалам. Об этом сообщает пресс-служба немецкого канцлера.

Канцлер Ангела Меркель сегодня поговорила с Александром Лукашенко по телефону.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили сложную ситуацию на границе ЕС и Беларуси. Особое внимание лидеры уделили необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам.

В свою очередь пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что телефонный разговор с Меркель продолжался около 50 минут. В ходе беседы обсуждался ряд проблем и прежде всего ситуация с мигрантами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Меркель и Лукашенко затронули пути и перспективы решения миграционной проблемы для недопущения эскалации на границе. Также стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой ситуации.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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