Лукашенко грозится перекрыть газ в Европу [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
В отношении Беларуси в Евросоюзе готовят новый пакет санкций. Александр Лукашенко в ответ пригрозил перекрыть транзит газа в Европу. Об этом сообщает БеЛТА.
Польша нас пугает, что закроет границу. Пожалуйста, закрывайте: меньше беглых туда будет перемещаться. Вопрос не в этом. А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта. Через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться - ни перед чем.
Как известно, через Беларусь идет газопровод "Ямал-Европа".
Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить.
Он поручил МИДу предупредить Европу, что Беларусь даст ответ на введение нового пакета санкций.
Как отвечать, мы с вами договаривались полгода назад.
После его заявления цена газа в Европе выросла почти на 2% - до $847 за тысячу кубометров, но потом потеряла 10 долларов.
Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.
Кроме того, в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.
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