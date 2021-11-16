Во вторник, 16 ноября, в Министерстве здравоохранения спрогнозировали, когда регионы смогут начать выходить из "красной" зоны карантина. Это может произойти уже на следующей неделе. Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга.

Начало выхода областей из "красного" уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать со следующей недели. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, также снизился и процент занятых коек с кислородом.

Министр отметил, что с начала установления "красного" уровня эпидопасности в первом регионе, а именно - Херсонской области, прошло 30 дней, что фактически составляет то же время, установленное прошлой волной коронавируса.

То есть вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти по среднестатистическим темпам.

Читайте также, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области, это станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.

Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что украинцы могут провести празднование Нового года, когда регионы не будут находиться к "красной" зоне. Сегодня в "красной" зоне карантина находятся 17 областей и Киев.

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