На территории Украины по состоянию на 14 ноября 2021 года появились новые данные о карантинных зонах. Такую информацию обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, в "оранжевой" зоне Винницкой области в течение трех дней подряд превышены коэффициенты выявления новых случаев COVID-19 и уровень госпитализаций на 100 тысяч населения. Согласно действующим правилам регион вскоре перейдет в "красную" зону.

Отмечается, что в "желтой" зоне сейчас находятся Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области. В "оранжевой" зоне находятся Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая области. К самой большой "красной" зоне отнесли Киев, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Донецкую, Днепропетровскую, Сумскую, Николаевскую, Ровенскую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Луганскую, Хмельницкую, Черниговскую, Львовскую, Волынскую и Черкасскую области.

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Кроме того, по состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область, при этом в "красной" зоне в настоящее время находятся 18 регионов Украины.

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