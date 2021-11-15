Какие области первыми могут покинуть "красную" зону [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области. Об этом сообщает
Об этом он сказал на селекторном совещании под председательством президента, которые приводит пресс-служба Офиса президента.
Луганская и Херсонская области могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна. Это станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.
В то же время к попаданию в "красную" зону карантина приближается Винницкая область. На данный момент в "красной" зоне находятся 18 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ривненская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская,
- Волынская,
- Черкасская области.
Читайте также, в Киеве усиливают контроль за соблюдением карантинных ограничений. Такое решение приняли на заседании штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, количество рабочих групп увеличат до четырех в каждом районе города.
Кроме того, по состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область, при этом в "красной" зоне в настоящее время находятся 18 регионов Украины.
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