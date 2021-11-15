Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что двух "красных" областях Украины началось улучшение ситуации с коронавирусом. Это Херсонская и Луганская области. Об этом сообщает

Об этом он сказал на селекторном совещании под председательством президента, которые приводит пресс-служба Офиса президента.

Луганская и Херсонская области могут перейти из "красной" зоны карантина сразу в "желтую" и выйти из локдауна. Это станет возможным лишь при условии сохранения положительной динамики.

В то же время к попаданию в "красную" зону карантина приближается Винницкая область. На данный момент в "красной" зоне находятся 18 регионов:

Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ривненская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская,

Черкасская области.

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Кроме того, по состоянию на пятницу, 12 ноября, в Украине сократили "желтую" зону до двух областей. Из нее вышла Тернопольская область, при этом в "красной" зоне в настоящее время находятся 18 регионов Украины.

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