Скачки погоды: почему в Украине температура "прыгает" от +5 до -9 [ Редактировать ]
В ночь на 16 ноября синоптики зафиксировали в Украине температурные контрасты. Об этом сообщает пресс-служба "Укргидрометцентр".
В северо-восточных областях и местами в центре страны морозы ударили до -9, в то время, как на западе кое-где было до +5.
Синоптики рассказали о том, что западные регионы миновали сильные морозы из-за облачности - соответственно, не было такого сильного выхолаживания приземного слоя атмосферы, как при ясном небе.
Однако в "Укргидрометцентре" предупреждают, что ближайшая ночь еще будет морозной по всем областям.
Погода на 17 ноября:
- на западе страны днем ожидается до +5 +8, ночью от 0 до -6;
- в северных областях днем +1 +4, ночью -3 -7;
- на востоке страны днем прогнозируют от 0 до + 3, ночью -5 -9;
- в южных областях днем +2 +5, ночью от 0 до -6;
- в центре страны днем ожидается +1 +5, ночью -4 -7.
Напомним, ранее синоптики рассказали, придут ли в Украину морозы.
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