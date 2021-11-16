В сети появилось видео, на котором запечатлена потасовка депутатов Киевсовета. Неформальное общение столичных политиков за столиком в буфете КГГА засняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как депутат от фракции "Слуга народа" Владислав Трубицын пытается ударить кулаком по лицу своего коллегу - депутата от "Единства" Ярослава Федоренко. Депутат был явно нетрезв, поэтому не попал и упал на пол. При этом он сбил с ног Евгению Кулебу - лидера киевской команды партии "Слуга народа" и жену главы украинского МИД Дмитрия Кулебы.

Жене министра помогли встать, после чего все присутствующие мирно разошлись, а конфликт, судя по всему, был исчерпан.

Зачинщик несостоявшейся драки Владислав Трубицын сделал заявление изданию "КП в Украине":

Друзья, по поводу видео с моим участием. Для некоторых это может быть открытием, но депутаты Киевсовета - обычные люди. Да, мы дышим одним воздухом, что и все киевляне, ездим одними и теми же дорогами и из кранов в наших квартирах течет та же вода, что и у всех киевлян. А депутаты Киевсовета иногда пьют не только чай и кофе, но и покрепче. И, о чудо, мы делаем это в дружной компании, где даже может быть место спору. А иногда мы тоже можем потерять равновесие и упасть или притвориться ревнивыми - привет каким-то мусорным Telegram-канале, которые "сливают" это видео.

Ярослав Федоренко от комментариев отказался, а Евгения Кулеба подтвердила, что видео не является "фейком".

Каждый и каждая имеет право на ошибку. Мой коллега ошибся. Я приняла извинения. Работаем дальше.

Напомним, что драки регулярно происходят в Верховной Раде Украины, иногда прямо в сессионном зале.