В КГГА подали более 3 тысяч заявок/ фото: Liga.net

В КГГА получили более 3 тысяч заявок для выдачи спецпропусков на общественный транспорт на период возможного локдауна на территории Украины. Об этом сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Алексей Кулеба.

По его словам, в настоящее время идет усиленная работа по созданию механизма, согласно которому льготные категории граждан смогут беспрепятственно пользоваться общественным транспортом по удостоверениям.

Предприятия столицы активно регистрируются в системе (оформления спецпропусков для пользования общественным транспортом, - ред.), подано более трех тысяч заявок.

Отмечается, что также по удостоверениям смогут передвигаться те граждане, которые имеют острую нужду в медицинских процедурах, а также социальные работники, которые ухаживают за больными.

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Кроме того, в Киеве власти наладили систему выдачи электронных пропусков на транспорт на случай введения локдауна. Форма будет обнародована в начале следующей недели, перечень будет немного расширен по сравнению с предыдущими локдаунами.

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