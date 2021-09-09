Во время заседания Верховной Рады в четверг, 9 сентября, народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко напал на внефракционного Гео Лероса. Видео и фото стычки появилось в соцсетях

Гео Лерос с трибуны парламента рассказывал о роли Офиса президента в срыве операции по "вагнеровцам". Фактически он обвинил Офис президента в провале спецоперации.

Нас интересует, кто из этой парочки - Зеленский или его "секретарша" Ермак - слили эту спецоперацию. Господин Зеленский... вы превращаете эту страну в мафию.

Резкие заявления не понравились Николаю Тищенко. Он силой оттащил Лероса с трибуны. Тот пытался вернуться к микрофону, но Тищенко силой удерживал его.

Стычка депутатов проходила под возмущенные крики из зала, к трибуне подошли депутаты и разняли Лероса и Тищенко.

Народный депутат Евгений Шевченко снял видео стычки крупным планом и опубликовал в своем Telegram-канале.

Напомним, что в июле член фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко ударил в Раде "слугу народа" Николая Сольского.