Из-за решения немецкого регулятора приостановить процесс сертификации "Северного потока-2" его запуск может произойти не ранее весны 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Я ожидаю, что запуск Северного потока-2 может быть отсрочен до марта 2022 года.

Он сослался на необходимость того, чтобы Газпром создал компанию-оператор, которая будет отвечать требованиям немецкого законодательства.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.