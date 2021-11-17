"Северный поток-2": запуск ожидается не раньше весны [ Редактировать ]
Из-за решения немецкого регулятора приостановить процесс сертификации "Северного потока-2" его запуск может произойти не ранее весны 2022 года. Об этом сообщает Reuters.
Я ожидаю, что запуск Северного потока-2 может быть отсрочен до марта 2022 года.
Он сослался на необходимость того, чтобы Газпром создал компанию-оператор, которая будет отвечать требованиям немецкого законодательства.
4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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