"Северный поток-2" обойдется Украине в $2 млрд в год Источник: Nord Stream 2

Российский газопровод "Северный поток-2" не соответствует требованиям европейского законодательства. Такое мнение в интервью агентству Reuters высказал глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

По словам чиновника, "Северный поток-2" "нельзя сертифицировать, пока он не будет соответствовать европейскому законодательству". Глава "Нафтогаза" убежден, что Россия "использует газ в качестве оружия" и "играет не по правилам".

Витренко утверждает, что в случае запуска нового российского газопровода ежегодные потери Украины составят около $2 млрд, что эквивалентно 1,5% ее ВВП.

Мы также ожидаем, что Конгресс США наложит санкции на оператора (оператор проекта газопровода компания Nord Stream AG - ред. ), потому что..."Северный поток-2" фактически ставит под угрозу весь континент и глобальную безопасность.

Напомним, что "Северный поток-2" является расширенной версией действующего трубопровода "Северный поток". ​Оператор проекта Nord Stream 2 AG, единственный акционер - "Газпром".

Новый газопровод протяженностью 1230 км прокладывают по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, его ориентировочная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Проект застопорился в декабре 2019 год после введения США санкций против компаний, которые участвуют в его постройке. Из-за этого ряд подрядчиков вышли из проекта. Россия возобновила строительство собственными силами в конце 2020-го.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".