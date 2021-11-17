Не та вакцина чи помилка в сертифікаті? На Рівненщині жінка намагається з'ясувати, який препарат їй укололи. Каже, давала згоду на "Астразенеку", а в документі написали "Коронавак". Зараз вона боїться робити другу дозу, бо, каже, досі не впевнена, який препарат їй ввели. Тепер це з'ясовує поліція. Спробували дізнатися, чий огріх - і мої колеги.

Наталія Яцкевич із міста Сарни досі не розуміє, яким препаратом проти ковіду її вакцинували. Каже, записувалася на один, а сертифікат підтягнув інший.

Давали згоду на "Астразенеку", а в мене згідно сертифікату в "Дії" - "Коронавак".

Жінка згадує день щеплення. Каже, у поліклініку пішла разом із чоловіком. На флакон, із якого набирали вакцину, тоді не звернула уваги. Тепер шкодує.

Наталія Яцкевич, жителька міста Сарни:

Бунт я підняла саме через те, що "Коронавак" не мішається із жодною вакциною, вони несумісні. Я вважаю, що все-таки це лікарська халатність.

Головна лікарка пояснює: того дня в тому ж кабінеті, що й Наталія, вакцинували близько чотирьох сотень людей. Запевняє, наплутали не з уколом, а із внесенням даних в електронну систему. Та постійно давала збій.

Ольга Максимук, головна лікарка Сарненського районного центру первинної медико-санітарної допомоги:

В результаті перерахунку всіх залишкових доз і використаних доз за 27 жовтня чітко випливає, що щеплення було проведено вакциною "Астразенека", на яку давала згоду жінка.

Та пані Наталія, каже, досі не впевнена, що ж насправді їй укололи.

І вимагає притягнути медиків до відповідальності. Правоохоронці кажуть - наразі підстав для цього немає.

Василь Дячук, заступник начальника Сарненського районного відділу поліції:

Для настання кримінальної відповідальності за ст. 140 та 141 кримінального кодексу України, настання тяжких наслідків або смерті особи. На даний час кримінальне провадження не відкривалось.

З тим, що це технічна помилка, що сталася під час внесення даних у електронну систему, погоджуються і в департаменті охорони здоров'я області. Тепер тут мізкують, як її виправити.

Олена Гандзюк, координаторка вакцинації в Рівненській області:

Зміни внести можна. Їй видалять цю вакцинацію. Перезавантажити застосунок "Дія" і відповідно підтягнуться ті дані за щеплення, які були дійсно їй проведені. Жінці була введена вакцина "Астразенека". Жінці повторно треба щепитися вакциною "Астразенека", яка є у нас в наявності.

За порадою медиків "Дію" на своєму мобільному Наталія Яцкевич перезавантажила, але в сертифікаті й досі прописана не та вакцина.

В мене все одно підтягує "Коронавак". Помилки ніхто не виправив, але ту помилку, яку можна виправити в телефоні, на папері, але ту помилку, яку можливо внесли мені - я не знаю, чи її виправить можливо і що в мені, що за ліки.

Попереду в Наталії Яцкевич повторне щеплення. Та як наважитися на нього - жінка не знає.