Украина станет активным участником процесса сертификации "Северного потока-2". Об этом стало известно во время онлайн-встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко с Еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает пресс-служба Минэнерго.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сертификации газопровода "Северный поток-2", безопасности поставок газа в Европу, возможные варианты уменьшения влияния энергетического кризиса на европейский регион.

Еврокомиссия готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения Комиссии по проекту решения Федерального сетевого агентства Германии Bundesnetzagentur о сертификации "Северного потока-2".

То есть Украина станет активным участником процесса сертификации не только политически, но и юридически.

Также отмечается, что Украина примет участие в "группе риска", созданной в соответствии с Регламентом о безопасности поставок и в которую входят только государства-члены ЕС.

Целью заседания данной группы станут консультации по поводу состояния энергетической безопасности в Украине, выработка совместных решений и взаимопомощь вместе с европейскими странами в кризисных ситуациях, подчеркнули в Минэнерго.

Присоединение Украины к подготовке заключения Комиссии по сертификации "Северного потока-2" и "группе риска" подтверждает, что наше государство является равноправным партнером Европы в сфере энергетики. У нас есть качественная экспертиза в сфере транспортировки газа, оперирование большими объемами газа и понимание того, как Россия может нарушать европейские правила. Поэтому привлечение Украины к европейским процессам обеспечения энергетической безопасности будет выгодно и для Украины, и для Европы.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

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