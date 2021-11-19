IT-специалисты рассказали, как обнаружить скрытую камеру с помощью смартфона [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
С помощью смартфона можно обнаружить находящиеся поблизости скрытые камеры. Об этом говорится в отчете IT-специалистов из Сингапура и Южной Кореи, который опубликован на сайте ACM Digital Library.
Найти скрытые миниатюрные камеры в помещениях могут ToF-сенсоры. Они применяются в системах LIDAR, которые обнаруживают и определяют дальность до объектов с помощью света.
В последние годы такие системы используются в продвинутых моделях смартфонов, например в iPhone 12 и 13, а также Samsung Galaxy S20+.
По словам экспертов, ToF-сенсоры можно использовать для обнаружения скрытых камер в помещениях.
Технику обнаружения скрытых камер с помощью ToF-сенсоров исследователи назвали LAPD (Laser-Assisted Photography Detection) - обнаружение фотографий с помощью лазера.
Технически она представляет собой метод обнаружения крошечных скрытых линз путем поиска необычно интенсивных отражений в сканируемой области. По оценкам экспертов, этот метод точен на 89%.
Напомним, что ранее "Подробности" писали о том, как отключить слежку на смартфоне.
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