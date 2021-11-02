Популярный бенчмарк AnTuTu, который недавно был запрещен в Google Play, опубликовал рейтинг самых производительных Android-флагманов на китайском рынке.

Рейтинг составлен на основе всех актуальных моделей смартфонов, вышедших до начала ноября 2021 года.

На первом месте осеннего рейтинга оказался игровой смартфон Black Shark 4S Pro, который набирает 875 902 балла.

Black Shark 4S Pro - самый мощный смартфон 2021 года

Вторую строчку занимает предыдущий лидер — RedMagic 6S Pro, получивший 856 179 баллов. Третье место удерживает iQOO 8 Pro с 844 078 балами.

Общий рейтинг выглядит следующим образом:

В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.

Читайте также Смартфоны и ноутбуки взлетят в цене по странной причине

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как этой осенью миллионы смартфонов на Android перестали работать. Связано это с тем, что Google в рамках обеспечения безопасности пользователей решил полностью отказаться от поддержки устройств на Android 2.3.7 и старше.

В то же время на пятки Android активно наступает HarmonyOS от Huawei, которая стремительно завоевывает смартфоны. HarmonyOS уже работает на более чем 150 миллионах устройств в мире.