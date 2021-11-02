ТОП-10 самых мощных смартфонов осени 2021 года [ Редактировать ]
Источник: Xiaomi
Популярный бенчмарк AnTuTu, который недавно был запрещен в Google Play, опубликовал рейтинг самых производительных Android-флагманов на китайском рынке.
Рейтинг составлен на основе всех актуальных моделей смартфонов, вышедших до начала ноября 2021 года.
На первом месте осеннего рейтинга оказался игровой смартфон Black Shark 4S Pro, который набирает 875 902 балла.
Black Shark 4S Pro - самый мощный смартфон 2021 года
Вторую строчку занимает предыдущий лидер — RedMagic 6S Pro, получивший 856 179 баллов. Третье место удерживает iQOO 8 Pro с 844 078 балами.
Общий рейтинг выглядит следующим образом:
В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов — модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как этой осенью миллионы смартфонов на Android перестали работать. Связано это с тем, что Google в рамках обеспечения безопасности пользователей решил полностью отказаться от поддержки устройств на Android 2.3.7 и старше.
В то же время на пятки Android активно наступает HarmonyOS от Huawei, которая стремительно завоевывает смартфоны. HarmonyOS уже работает на более чем 150 миллионах устройств в мире.
по теме
Gelius Pro GP-SW006 Old School своим видом пытаются вернуть нас в 80-е годы, подражая первым электронным наручным часам вроде Cassio или Montana
JioPhone Next 4G – это разработка Google в сотрудничестве с индийской компанией Reliance Jio
Процессоры с поддержкой оперативной памяти DDR5 и PCIe 5.0 выходят 4 ноября
Вместе со смартфоном Nova 9 были представлены умные часы Huawei Watch GT 3 и самые необычные TWS-наушники FreeBuds Lipstick в форме тюбика для помады
14-дюймовые и 16-дюймовые MacBook Pro получили новый дизайн, вырез на дисплее, экран 120 Гц, чип M1 Pro, HDMI, MagSafe и многое другое