От работы отстранили 3415 сотрудников/ фото: Настоящее Время

На территории Украины от работы отстранили 3415 сотрудников учреждений среднего образования, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

Таким образом, 67,1 тысячи работников учреждений дошкольного, общего среднего, специализированного, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования еще не получили ни одной прививки против коронавируса.

По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в Украине по состоянию на 18 ноября отстранено от работы 3 415 педагогических работников учреждений общего среднего образования.

Отмечается, что в настоящее время полный курс вакцинации прошли 960,1 тысяч сотрудников учебных заведений, а количество иммунизированных учителей составляет 96,6%.

Читайте также, в украинских учреждениях среднего образования от коронавирусной инфекции первой дозой вакцинировали 93%, а вторую дозу - 76,2%. в Хмельницкой области вакцинированы 99% работников школ, Николаевской - 97,5%, Киевской – 97,4%, Харьковской – 96,8%, Донецкой – 96%.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные власти вернуть школьников к очному формату обучения. Поскольку, по его словам, большинство учителей уже вакцинированы от коронавируса, глава правительства считает, что школьники могут учится по обычному графику.

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