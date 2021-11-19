Обов'язкове щеплення для всього населення запровадять в Австрії. Таке заявив канцлер Александер Шалленберг. Нововведення діятиме з лютого. Для людей, які мають медичні протипоказання, зроблять виняток. Наразі в Австрії уже вакциновано близько 65 відсотків дорослих. Однак, кількість нових інфікованих б'є рекорди - понад 15 тисяч випадків за добу, це в країні з населенням дев'ять мільйонів. Через такий показник - із понеділка Австрія запроваджує повний локдаун.