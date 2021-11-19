"Жінки за мир" звернулись до суду через незаконну заборону працювати невакцинованим особам [ Редактировать ]
Обов'язкову вакцинацію спробують скасувати через суд. До Окружного адмінсуду столиці звернулися представниці Національної платформи "Жінки за Мир". У позові просять визнати незаконним рішення уряду про відсторонення нещеплених від роботи й позбавлення їх зарплати.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Мы за то, чтобы люди защищали себя. Мы все вакцинированы. Но. Мы считаем, что нарушать Конституцию, Законы Украины, применять такие репрессивные методы в отношении граждан Украины – недопустимо. Даже в любых намерениях. И поэтому, мы надеемся, что суд рассмотрит и примет законное решение и эти изменения в постановление 1236. И методы, которыми действует правительство - будут признаны незаконными.
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