Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 463, медработников - 380). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За минувшие сутки:
- госпитализировано – 3 594 человека;
- летальных исходов - 664;
- поправилось - 21 979 человек.
За 19 ноября от коронавируса было вакцинирован 311 316 человек. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы - 212 522 человека.
По данным Минздрава, 88,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе - не вакцинированы.
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