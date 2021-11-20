За минувшие сутки, 19 ноября, в Украине зафиксировано 18 250 новых подтвержденных случаев COVID-19 (из них детей - 1 463, медработников - 380). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки:

госпитализировано – 3 594 человека;

летальных исходов - 664;

поправилось - 21 979 человек.

За 19 ноября от коронавируса было вакцинирован 311 316 человек. Одну дозу получили 98 794 человека, полностью иммунизированы - 212 522 человека.

По данным Минздрава, 88,2% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе - не вакцинированы.

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