В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 20 050 человек, а умерли - 725. Больше всего новых заражений в Днепропетровской области и в Киеве.

За сутки госпитализировали 3637 человек; летальных исходов - 725; выздоровели - 22 304 человека. Протестировали за сутки методом ПЦР - 55 244 человека, методом ИФА - 14 346, экспресс-тестами - 42 145.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 304 058 человек; выздоровели - 2 726 521 человека; летальных исходов - 80 231.

Ранее писали, известный украинский врач Евгений Комаровский предлагает платить деньги пенсионерам взамен на вакцинацию от коронавируса. По его словам, властям важно ускорить темпы вакцинации и вкладывать деньги в помощь населению в условиях коронакризиса.

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