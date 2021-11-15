Коронавирус или грипп: ученые рассказали, как отличить симптомы [ Редактировать ]
Источник: КГГА
Грипп и COVID-19 - респираторные заболевания, вызываемые разными вирусами, однако их симптомы схожи. Министерство здравоохранения Украины рассказало в Facebook о том, как отличить симптомы коронавируса и гриппа.
По последним данным COVID-19 распространяется легче и быстрее гриппа и может вызвать более серьезные последствия для здоровья.
Человек, инфицированный COVID-19, как правило, имеет более продолжительный бессимптомный период и дольше может быть заразен для окружающих. Определить "на глаз", чем именно болеет человек, симптомов, невозможно. Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование.
Медики предупреждают, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.
Совместными симптомами гриппа и коронавируса являются:
- Повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба;
- Кашель;
- Усталость;
- Одышка и затрудненное дыхание;
- Боль в горле;
- Насморк и заложенность носа;
- Боль в мышцах;
- Головная боль;
- Тошнота и диарея;
- Потеря вкуса и запаха (хотя чаще это встречается при COVID-19).
С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один и более дней. В обоих случаях инфицированный человек может распространять вирус до появления видимых симптомов. Симптомы COVID-19 могут проявляться дольше, чем симптомы гриппа.
Человек, зараженный COVID-19, остается заразным дольше, чем заболевший гриппом.
В Минздраве заявляют, что единственной защитой и от гриппа, и от коронавируса является вакцинация. Прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок, она рекомендована. Вакцину от гриппа можно купить в аптеках, а прививку бесплатно сделать в поликлинике, где заключена декларация с семейным врачом.
Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как отличить коронавирус и ОРВИ.
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