Грипп и COVID-19 - респираторные заболевания, вызываемые разными вирусами, однако их симптомы схожи. Министерство здравоохранения Украины рассказало в Facebook о том, как отличить симптомы коронавируса и гриппа.

По последним данным COVID-19 распространяется легче и быстрее гриппа и может вызвать более серьезные последствия для здоровья.

Человек, инфицированный COVID-19, как правило, имеет более продолжительный бессимптомный период и дольше может быть заразен для окружающих. Определить "на глаз", чем именно болеет человек, симптомов, невозможно. Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование.

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Медики предупреждают, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.

Совместными симптомами гриппа и коронавируса являются:

Повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба;

Кашель;

Усталость;

Одышка и затрудненное дыхание;

Боль в горле;

Насморк и заложенность носа;

Боль в мышцах;

Головная боль;

Тошнота и диарея;

Потеря вкуса и запаха (хотя чаще это встречается при COVID-19).

С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один и более дней. В обоих случаях инфицированный человек может распространять вирус до появления видимых симптомов. Симптомы COVID-19 могут проявляться дольше, чем симптомы гриппа.

Человек, зараженный COVID-19, остается заразным дольше, чем заболевший гриппом.

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В Минздраве заявляют, что единственной защитой и от гриппа, и от коронавируса является вакцинация. Прививка от гриппа не включена в Национальный календарь профилактических прививок, она рекомендована. Вакцину от гриппа можно купить в аптеках, а прививку бесплатно сделать в поликлинике, где заключена декларация с семейным врачом.

Ранее "Подробности" опубликовали материал о том, как отличить коронавирус и ОРВИ.