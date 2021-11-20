В последние недели в Евросоюзе появились серьезные опасения, что в регионе назревает серьезный вооруженный конфликт. В Европе есть три "пороховые бочки", где в ближайшее время может "вспыхнуть" военный конфликт, который погрузит в хаос весь континент. Об этом пишет обозреватель французской газеты Ouest-France Фабьен Казенав.

Ситуация в регионе накаляется из-за скопления тысяч беженцев из Сирии, Ирака (в основном курдов) на границе Польши и Беларуси. Варшава не пускает мигрантов с Ближнего Востока, хотя те заявляют, что направляются в Германию.

Польша развернула на восточных границах около 15 тысяч военных для поддержки пограничников и полиции. Варшава и Минск обмениваются обвинениями в провокациях. Радикализация участников противостояния может привести к случайному инциденту с польским, литовским, латышским или белорусским военным, что грозит военным столкновением держав.

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С 2014 года "горячая точка" на карте Европы - это граница между Украиной и Россией. В случае начала активной фазы конфликта на Донбассе Москва может "заступиться" за самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".

Во Франции считают, что при "катастрофичном" для Киева развитии событий российская армия "протопчет" сухопутный путь в оккупированный Крым, а может и дальше - до самопровозглашенного Приднестровья.

Серьезные опасения в европейских столицах вызывает и ситуация на Балканах, в частности, возросшее напряжение в Боснии и Герцеговине (БиГ) между сербами, хорватами и боснийцами. В 1995 году кровопролитной войне положили конец Дейтонские соглашения, разделившие государство на Федерацию БиГ и Республику Сербскую. Хрупкий мир могут разрушить националистические настроения разных частей страны.

Напомним, что американские чиновники США недавно предупредили представителей Евросоюза о том, что Россия рассматривает вариант вторжения в Украину.