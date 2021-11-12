Министр обороны Беларуси Виктор Хренин обвинил Польшу и соседние страны в наращивании военного присутствия у границ страны и желании развязать конфликт. Об этом сказано в его заявлении, распространенном в пятницу, 12 ноября.

Создается такое впечатление, что наши соседи на западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу.

В свою очередь МИД Беларуси утверждает, что консультации членов Совета Безопасности ООН по ситуации с мигрантами якобы носили искусственно срежиссированный характер.

Инициаторы - это страны Евросоюза и США. И смысл этого искусственно срежиссированного мероприятия состоял именно в том, чтобы в очередной раз создать информационный повод для беспочвенных обвинений в адрес Беларуси. Это старый геббельсовский пропагандистский прием: если повторять ложь тысячу раз, то в нее поверят.

Спикер министерства утверждает, что причина ситуации с мигрантами якобы заключается во вмешательстве западных стран во внутренние дела других государств, а Беларусь в этой ситуации - "лишь страна транзита, которая, кстати, несет существенные издержки".

Страны Евросоюза, мощнейшего блока НАТО, пытаются сыграть дешевенькую пьеску о том, что будто бы от относительно небольшой и совершенно толерантной Беларуси исходит угроза миру, и выставить ее агрессором.

По его словам, Минск готов на самые жесткие ответные меры, если консультации в ООН будут использованы ЕС в качестве аргумента для санкций.

Если же это мероприятие будет использовано Евросоюзом в качестве дополнительного аргумента для введения очередного пакета санкций, то хочу сказать, что Минск готов на самые жесткие ответные меры.

В Евросоюзе обвинили Александра Лукашенко в провоцировании миграционного кризиса и пригрозили новыми санкциями.

Читайте также, на белорусско-польской границе собрались сотни беженцев. Они прибыли у переходу Брузги-Кузница и готовы к штурму, в одном из видеороликов можно увидеть, как группа из нескольких сотен человек с рюкзаками, палатками и ковриками направляется к этому проходу.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел Литвы заявили об отправке военных к польско-белорусской границе. Это связано со стремительным потоком мигрантов со стороны Беларуси. В МВД Литвы отказываются называть количество солдат, которые будут перемещены к границам.

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