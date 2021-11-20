Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси) предложил поправку к проекту оборонного бюджета на следующий финансовый год (начался 1 октября), предполагающую введение различных новых санкций против России в случае враждебных действий с ее стороны в отношении Украины. Об этом сообщается на сайте Конгресса.

Санкции против России введут в случае, если российское правительство будет осуществлять "военную эскалацию или другие враждебные операции против Украины".

Менендес настаивает на том, что президенту США нужно будет каждые 15 дней оценивать, имеет ли место "значительная эскалация военных действий" против Украины по сравнению с положением дел до 1 ноября 2021 года. Если администрация США сочтет, что такие события происходят, она должна будет в течение 30 дней ввести ряд антироссийских рестрикций.

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Сенатор предлагает вводить санкции против высшего российского руководства, включая главу государства, министров и военных. Менендес также настаивает на необходимости санкций против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка, газопровода "Северный поток - 2", других российских структур и предприятий, а также суверенного долга страны.

В случае нападения России на Украину Сенат США предлагает предоставить дополнительную военную помощь Украине.

Палата представителей Конгресса США в сентября 2021 года одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год в объеме $778 млрд. Сенат рассмотрит свою версию проекта оборонного бюджета. После этого будет созвана комиссия для согласования деталей двух проектов. Обе палаты должны будут проголосовать за согласованный документ, после чего его направят на подпись главе государства. Этот процесс может длиться несколько месяцев.

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Напомним, что 14 ноября Украина получила из Соединенных Штатов около 80 тыс. кг боеприпасов. В январе 2021 года Штаты передали украинской армии 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодки. В феврале ВМС ВСУ получили от американцев 10 скоростных катеров Willard и более 70 надувных лодок Zodiac.