В штате Мон, который находится на юге Мьянмы, в результате приливной волны погибли более десятка человек. Об этом сообщает новостное агентство "Синьхуа".

Страшный катаклизм произошел рано утром, когда вдоль берега проходили паломники, направлялись в пагоду. Вследствие прилива погибли как минимум 15 человек.

Отмечается, что часть паломников пропала без вести, в настоящее время их количество уточняется.сотрудники спасательных служб проводят поисковую операцию.

Читайте также, из-за аномального июньского прилива, почти, четверть территории Венеции оказалась затопленной. Уровень воды в городе достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем, причиной аномального прилива Венецианское агентство по мониторингу моря назвало шторм в Атлантике.

Кроме того, в провинции Чжэцзян на востоке Китая приливная волна на реке Цяньтан накрыла несколько десятков человек на набережной. Жители Китая ежегодно приезжают на берега реки, чтобы полюбоваться "Лучшим приливом Поднебесной".

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