Венеция "потонула" из-за аномального прилива (видео) [ Редактировать ]
Из-за аномального июньского прилива, почти, четверть территории Венеции оказалась затопленной. Уровень воды в городе достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца, сообщило издание La Stampa.
Из-за большого уровня воды была даже подтоплена площадь Святого Марка.
Причиной аномального прилива Венецианское агентство по мониторингу моря назвало шторм в Атлантике, который спровоцировал сильные ветры и дожди на севере Италии.
По данным издание La Stampa, такие аномальные приливы случаются крайне редко, особенно в июне. Подобный подъем воды случался лишь дважды за последние 20 лет.
Самый высокий прилив в июне был зарегистрирован в Венеции в 2002 году. Тогда уровень воды достигал отметки в 121 сантиметр, а в июне 2016 года – в 117 сантиметров.
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