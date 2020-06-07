Из-за аномального июньского прилива, почти, четверть территории Венеции оказалась затопленной. Уровень воды в городе достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца, сообщило издание La Stampa.

Из-за большого уровня воды была даже подтоплена площадь Святого Марка.

Причиной аномального прилива Венецианское агентство по мониторингу моря назвало шторм в Атлантике, который спровоцировал сильные ветры и дожди на севере Италии.

Читайте также Потоп в Милане: ливень превратил город в Венецию за считанные минуты

По данным издание La Stampa, такие аномальные приливы случаются крайне редко, особенно в июне. Подобный подъем воды случался лишь дважды за последние 20 лет.

Самый высокий прилив в июне был зарегистрирован в Венеции в 2002 году. Тогда уровень воды достигал отметки в 121 сантиметр, а в июне 2016 года – в 117 сантиметров.

Напомним, ранее в Украине затопило самый крупный рынок.

Читайте также, в Одесской области от шквального ветра и сильного ливня с градом пострадало село.