Президент Украины Владимир Зеленский вручил военнослужащим государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Награждение было приурочено к Дню Десантно-штурмовых войск. Таким образом, Ордена Богдана Хмельницкого, За мужество, а также медали За военную службу Украины и Защитнику Отечества вручены "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Отмечается, что Артем Котенко, который является начальником штаба-заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками, присвоено воинское звание бригадного генерала. Владимир Зеленский поблагодарил военных за их труд, а также пожелал им здоровья и согласия в семьях.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил званием "Героя Украины" двух военнослужащих, которые погибли в октябре 2014 года. Наивысшую государственную награду с вручением ордена "Золотая Звезда" получали родственники воинов.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами военнослужащих Вооруженных сил Украины. В соответствии с указом президента, военные награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.