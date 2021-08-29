Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил званием "Героя Украины" двух военнослужащих, которые погибли в октябре 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Наивысшую государственную награду с вручением ордена "Золотая Звезда" получали родственники воинов Святослава Горбенко и Виктора Гурняка.

Званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно отмечен боец Добровольческого украинского корпуса Правый сектор Святослав Горбенко. Доброволец погиб 3 октября 2014 года при обороне Донецкого аэропорта. Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" также посмертно присвоено солдату Виктору Гурняку, который погиб 19 октября 2014 года.

Отмечается, что Горбенко погиб, спасая своего сослуживца от осколков танкового снаряда. Награду глава государства вручил родителям солдата. А Гурняк под минометным обстрелом вывозил раненных товарищей в районе 32-го блокпоста в районе населенного пункта Смелое Луганской области. Его орден также получали родители.

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