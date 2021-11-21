В Одесской области начальник отдела полиции попался на взятке в день назначения на должность. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в прокуратуре.

Начальника отдела №1 Одесского районного управления полиции №2 (Доброслав) полковника полиции Владимира Панченко задержали в субботу, 20 ноября, при получении взятки.

Задержание происходило на 23 км автодороги Одесса-Южный, коррупционера в погонах задержали сотрудники ГБР и СБУ. По данным следствия, Панченко вымогал и получил $4 тыс. за закрытие уголовного производства, начатого по факту подделки документов.

Наручники на продажного офицера надели в тот самый день, когда его утвердили в должности. До этого почти месяц он был временно исполняющим обязанности. В административном здании отдела полиции прошли обыски.

Напомним, что на Закарпатье впервые за три года посадили судью-взяточника.