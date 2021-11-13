В субботу, 13 ноября, в Одесской области в районе села Сычавка водитель автомобиля патрульной полиции спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщает местное издание Новости-N.

Авария произошла на трассе Николаев-Одесса. Авто полиции Renault Duster врезалось в Mitsubishi, в котором ехала женщина с детьми.

Отмечается, что полицейские, пытаясь кого-то остановить, выехали на встречную полосу движения и спровоцировали аварию.

В результате авто полиции вылетело с трассы и перевернулось. Водитель-полицейский находится в тяжелом состоянии, также пострадала девушка-полицейская.

Известно, что в Mitsubishi пострадали женщина, а также дети 2 и 4 лет.

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