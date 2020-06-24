Соединенные Штаты Америки передали Украине ракеты к противотанковым ракетным комплексам Javelin. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Отмечается, что ракеты FGM-148E, которые получила Украина, являются одной из последних модификаций противотанковых ракет комплекса Javelin. Также Вооруженные силы получили вспомогательное оборудование на общую сумму более 27 млн долларов.

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Это была первая партия груза по контракту, который подписали в декабре 2019 года. Кроме того, проект предусматривает поставки для ВСУ комплекса вооружения, его обслуживание и предоставление сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежного и эффективного использования оружия на протяжении всего жизненного цикла.

В ведомстве отметили, что реализация контракта на общую сумму более 36,5 млн долларов является значительным шагом в развитии украинско-американского стратегического партнерства в поддержку обороноспособности Украины.

Поставки остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрены в 2021 - 2022 годах.

Ранее сообщалось, что США провели испытания новейшей тактической гиперзвуковой ракеты.