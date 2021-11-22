В понедельник, 22 ноября, в России заявили, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят Украину в ходе нового контакта. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дата и формат этих переговорив пока неизвестны, они согласовываются.

В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет.

Министр при этом отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине.

Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском комплексе мер и в последующих решениях.

По его словам, в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг украинского урегулирования.

Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой - наверное, это ни у кого сомнений не вызывает.

Ранее мы писали о том, что США готовят новые санкции против Беларуси.

Кроме того, мы писали о том, что в Министерстве обороны Польши заявили о боевой готовности на границе с Беларусью. Сейчас там дежурят более 12 тысяч солдат, вместе со службами Министерства внутренних дел и администрации объявлена готовность защищать польскую границу.

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