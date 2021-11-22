В Волынской области, в селе Цмины, учительница физики избила ученика. Инидент попал на видео. На заснятых кадрах видно, как преподаватель сначала ругает парня, а затем дает ему пощечину и таскает за ухо. Об этом сообщает издание "Конкурент".

Директор опорного заведения ООШ I-II ступеней с. Цмины Людмила Лавринюк рассказала, что видео инцидента она видела, однако никто из учеников с жалобами к ней не обращался.

Мы позвали родителей, учеников и учительницу. Учительница уже извинилась. Там провокативная ситуация случилась и мы это расследуем.

По данным директора школы, инцидент произошел в 9 классе. Там школьники будто бы постоянно стучали в кабинет и убегали.

Учительница сорвалась. Людмила Лавринюк также прокомментировала информацию о том, что подобные случаи были и раньше. Она этого не отрицала, однако добавила, что это было давно.

Директор рассказала, что она постоянно общается с учителями на темы о недопущении буллинга.

Дети сейчас тяжелые. Вы сами понимаете, что они создают определенные ситуации. Мы говорили, что учитель не имеет права срываться.

Читайте также о том, как в Винницкой области 16-летняя школьница-отличница зарезала мать, которая не пускала ее гулять, и скинула ее тело в колодец.

Ранее сообщали, что в Кирилловке Запарожской области убили 26-летнего Николая Балабатько - сына владельца отеля "Жемчужина прибоя", известного бизнесмена, советника президента Украины по вопросам рекреации и туризма Олега Балабатько.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.