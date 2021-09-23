В Харькове вчера, 22 сентября, избили патрульного, который прибыл на вызов по факту семейной ссоры. Нападавшему теперь грозит до 5 лет за решеткой.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Полицейские прибыли в пешем патруле на вызов, а в ходе документирования правонарушения на них напал нетрезвый 36-летний ранее неоднократно судимый житель квартиры.

"На неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия оказал сопротивление и умышленно нанес инспектору полиции несколько ударов рукой по голове и в лицо", - рассказали в полиции.

Сейчас нападавшему готовят подозрение за насилие в отношении работника правоохранительного органа, и решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Читайте также, в Харькове задержали членов преступной группировки, которая запугивала своих жертв, а также полицейских и судей. "Наемники" посылали полицейским и судьям письма с угрозами расправы, а в качестве предупреждения портили или сжигали автомобили.

Кроме того, в Днепропетровской области правоохранители задержали участников крупной преступной группировки, в которую входило более 30 человек. Жертвами рэкетиров становились как честные предприниматели, так и воротилы "теневого" бизнеса - торговцы наркотиками и содержатели борделей.

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