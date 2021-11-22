В понедельник, 22 ноября, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил о том, что после запуска "Северного потока-2" усилится зависимость Германии от российского газа.

Россия продолжает сохранять на европейском энергетическом рынке твердые позиции.

Постпред напомнил, что Россия в 2014 году оккупировала Крым, совершив крупнейший со времен Второй мировой войны территориальный захват в Европе.

Россия также сохраняет твердые позиции на европейском энергетическом рынке: трубопровод "Северный поток-2" укрепит зависимость Германии от российского природного газа.

4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.