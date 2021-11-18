"Северный поток-2": премьер Польши призвал Германию отказаться от запуска [ Редактировать ]
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что Германии следует отказаться от запуска российского газопровода "Северный поток-2". Об этом пишет газета Bild.
Немецким властям следует прекратить процедуру сертификации проекта ради мира и не давать дополнительные деньги президенту России Владимиру Путину.
Нужно работать вместе ради мира, а не давать Владимиру Путину дополнительные деньги в виде платежей за энергоресурсы, с помощью которых он сможет продолжить наращивать вооружения.
На вопрос, что он скажет социал-демократу, вероятному канцлеру Германии Олафу Шольцу, Моравецкий ответил, что попросит его остановить Северный поток-2 и отказаться от выдачи сертификатов.
Я скажу ему: мы защищаем границу Евросоюза здесь, в Польше!
4 июня президент России Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки "Северного потока-2". 11 июня трубу начали заполнять газом.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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