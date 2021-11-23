Канадский актер Киану Ривз опроверг слухи о том, что он присоединится к киновселенной Marvel. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале журнала Esquire.

Разве это не больше вселенной? Это почти как мультивселенная!

Актер добавил, что для него "было бы честью" сняться в фильмах Marvel, поскольку их снимают "режиссеры и провидцы", которые делают то, что никто до них не делал.

В этом смысле киновселенная Marvel особенная, с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы здорово поучаствовать в этом.

Напомним, что ранее киностудия Warner Bros. выпустила первый трейлер четвертой "Матрицы", которая получила название "Воскрешение" (The Matrix Resurrections). В главных ролях по-прежнему Киану Ривз (Нео) и Кэрри-Энн Мосс (Тринити). Режиссер - Лана Вачовски.

Мировая премьера "Матрицы-4" в кинотеатрах и на платформе HBO Max запланирована на 22 декабря 2021 года.