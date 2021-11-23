Недбалість чи теракт? У Сполучених Штатах спецслужби не можуть визначитися, що стало причиною трагедії у штаті Вісконсин, де позашляховик в'їхав у натовп під час передріздвяного параду. П'ятеро людей загинули, понад сорок - травмовані. Дмитро Анопченко з'ясовував усі деталі.

Хронологію подій зараз відновлюють за кадрами, відзнятими очевидцями на мобільні телефони. Під час параду в містечку Вокеша (штат Вісконсин) автомашина пробиває огорожу й на швидкості починає чавити людей. Червоний позашляховик в'їхав у колону людей на повній швидкості.

Я чую крики - і раптом бачу червону автівку, яка їде просто на нас! Відтягнула родину назад. І те, що я далі бачила й чула - це було божевілля!

Травми - страшні. П'ятеро загинули під колесами, серед постраждалих - багато малюків. За життя 11 дорослих і 12 дітей борються зараз лікарі шести місцевих шпиталів. Троє людей - у критичному стані. Поліцейський, який стояв неподалік, відкрив вогонь, намагаючись зупинити злочинця, але марно.

Шеф поліції вийшов до преси, але повідомив мало деталей. Підтвердив лише, що є затриманий.

Особу, яка цікавить слідство, взято під варту, але розслідування триває.

Але за цим розпливчастим формулюванням і досі не зрозуміло: затриманий - це водій чи ні.

У соцмережах зараз поширюються ось ці кадри - перехоплений сигнал поліцейської рації, де копи повідомляють, що знайшли в машині прострочені права, на ім'я Дарела Брукса, місцевого темношкірого чоловіка, який раніше вже був засуджений. Але офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Так само не кажуть ані "так", ані "ні", коли журналісти запитують, чи був це терористичний акт. Мерія розпорядилася закрити головну вулицю Вокеші - тепер це місце злочину - до з'ясування всіх обставин, наказавши власникам розташованих там крамниць і компаній зупинити роботу. До розслідування долучили ФБР. І Америка, яка обговорює цей злочин, насамперед прагне отримати головну відповідь. Що змусило водія виїхати в натовп? Що ж це все-таки було? Внутрішній тероризм (яким усі так налякані) чи причини інші?