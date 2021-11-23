Вони їхали з вікенду у Стамбулі додому, до Північної Македонії. Але дорогою, у Болгарії, сталася страшна аварія, у якій загинули майже всі. На світанку туристичний автобус загорівся, всі пасажири були заблоковані всередині. Живцем згоріли 46 людей, 12 з яких діти.

Ніхто з водіїв не вижив, саме через це встановити причину ДТП для правоохоронців важко. Так само, як і важко працювати на місці аварії, оскільки ця - найбільша за всю історію Болгарії. Мої колеги розкажуть про те, що відомо на цю хвилину.

Обвуглений понівечений каркас на узбіччі. Це все, що лишилося від туристичного автобуса, який віз громадян Північної Македонії зі Стамбула додому у Скоп'є. Мандрівка пролягала територією Болгарії: давно об'їжджений туристичний маршрут - лише 10 годин у дорозі. Проте за 40 кілометрів від Софії автобус загорівся.

Стефан Янев, в. о. прем'єр-міністра Болгарії:

Наразі можу лише сказати, що це жахлива трагедія. Мої співчуття родичам загиблих.

Інцидент стався перед світанком. Свідки кажуть, мандрівники спали, коли їх раптом розбудив гучний вибух. Вибратися з охопленого вогнем автобуса встигли тільки семеро. При світлі дня слідчі обстежують місце катастрофи. Нерви здають навіть у найбільш досвідчених.

Бойко Рашков, в. о. міністра внутрішніх справ Болгарії:

Неможливо витримати це видовище. Страшно уявити. Ніколи раніше подібного не бачив. Тіла скупчені всередині, спалені дощенту. Ніхто зараз не скаже, хто вони, їх треба ідентифікувати одне за одним, що буде дуже складно. Усі обставини трагедії ретельно вивчимо.

А в Скоп'є не знаходять собі місця родичі тих, хто поїхав у ту смертельну подорож до Стамбула. Люди досі не знають, хто опинився у списку загиблих.

Я вранці побачив інформацію про аварію. Моя двоюрідна сестра була цими вихідними в Туреччині. Я їй кілька годин дзвонив, телефон не відповідає. Ми досі не маємо жодної інформації.

Усіх постраждалих забрали до лікарні в Софію. У них опіки обличчя та органів дихання, декому потрібна операція, проте загрози життю - немає. До них особисто навідався міністр внутрішніх справ Північної Македонії. Також терміново до Болгарії прибув і прем'єр країни.

Зоран Заєв, прем'єр-міністр Північної Македонії:

Це велика трагедія. Поділяю співчуття македонського та болгарського народів.

Що стало причиною найбільшої аварії за всю історію Болгарії, ще має встановити слідство. Проте зробити це буде непросто. За попередньою інформацією, ніхто з водіїв, а їх на рейсі було двоє, не вижив. Точно відомо, що автобус протаранив загорожу, а до чи після пожежі, невідомо. Поки що у слідства дві версії: помилка водія чи несправність транспортного засобу.

Боріслав Сарафов, очільник Болгарського Національного бюро розслідувань:

Дуже повільно, але щогодини картина стає яснішою. Окремі групи допитують постраждалих у лікарні. Лише двоє з них в адекватному стані, решта - в шоковому і в реанімації.

Більшість загиблих - громадяни Північної Македонії. Серед жертв також один серб і один громадянин Бельгії. Українців на тому рейсі не було, повідомили у вітчизняному МЗС.