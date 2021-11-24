А минулої доби на Донбасі були поранені двоє українських військових. Ворог застосував важке озброєння - 82 та 120 міномети. На передовій побував наш кореспондент Руслан Смєщук. Він поспілкувався з українськими оборонцями.

Це - залишки укриття на Луганщині, в районі Попасної. Тут відбувся черговий ворожий обстріл передових армійських позицій. Били керованими ракетами.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Забіг Юра, і каже що в спостережних ПТУР прилетів, вони вибігли тікали по окопу і за ними другий ПТУР прилетів. Розбив нам кукушку, розбив нам трубу розвідника.

Так звана "кукушка" - це легко броньований пост спостереження. А ось та сама труба розвідника - вона дозволяє спостерігати за ворожими окопами, не висовуючи голови. Саме це вберегло хлопців від смерті. Але, на жаль, не від поранення.

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

І після того вони почали покидати цей пост, щоб знайти укриття більш міцніше. І одна людина встигла забігти в бліндаж, а інший хлопець, який був позаду, він присів в траншеї, і водночас йому потрапив осколок в руку.

Цей напрямок - традиційно напружений. Вояки пов'язують активізацію ворога з підвезенням чергового так званого "гумконвою".

Андрій, військовослужбовець Збройних сил України:

Зашевилились. Часто прострелы, часто закидывают сюда. И минометка и СПГ и РПГ. Пытаются достать. Наверное добавки получили по боеприпасам, по деньгам - мне так кажется.

І доки одні вояки на передовій тримають оборону, інші в тилу займаються не менш важливою справою.

Гуманітарна ініціатива військових "Допомога Схід" укотре доправила медичне устаткування в краматорський дитячий медцентр.

Борис Кутовий, координатор проєкту "Допомога Схід":

Спеціалізовані, медикалізовані електричні ліжка. Також протипролежневі матраци, наматрацники з охолодженням і настінні дозатори. Відкриті реанімаційні системи для немовлят, медичні меблі тощо.

Українські вояки вміють не лише воювати, а й проводити гуманітарні операції, впевнений засновник проєкту "Допомога Схід", перший командувач ООС Сергій Наєв.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Важливим напрямком діяльності міжнародної гуманітарної ініціативи "Допомога Схід" є цільова підтримка дитячих медичних закладів, які розташовані в зоні проведення операції Об'єднаних Сил та здійснюють лікування дітей.

Більшість сучасних армій зазвичай, крім участі в бойових діях, паралельно проводять гуманітарні та навіть поліцейські операції.