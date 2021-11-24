Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе Украины. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

В списке приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.

Мероприятие состоится в период с 9 по 10 декабря.

К нему присоединятся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора. Переговоры будут посвящены проблемам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии.

Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом.

Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:

защита от авторитаризма;

противодействие коррупции и борьба с ней;

содействие уважению прав человека.

В саммите примут участие, в частности, государства-члены Европейского Союза, Индия, Южно-Афиканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и т.д.

Напомним, накануне глава МИД России заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Белого дома Джо Байден могут провести онлайн-беседу в ближайшее время. Среди тем будут НАТО и Украина.

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