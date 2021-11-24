У Копенгагені в парку розваг "Тіволі" - запалили вогні на різдвяній ялинці! Так у столиці Данії відзначили початок святкового сезону. Як усе було - дивіться далі в сюжеті.

"Один, два, три - ялиночко, гори!" - так у столиці Данії вже розпочали підготовку до Різдва в копенгагенському парку розваг "Тіволі".

Справжня різдвяна казка із Санта-Клаусами, сотнями ялинок, музикантами, ярмарками та розвагами. Різноманіттям різдвяної програми відвідувачі залишилися задоволені. Тішилися - і дітлахи, і дорослі!

Джеймс Траскотт, відвідувачка:

Раніше я чимало чула про "Тіволі". Однак ніяк не могла потрапити до Копенгагена. Мені казали, що тут - просто чарівно. Я спеціально приїхала сюди - і так, це правда, тут неймовірно.

Утім, за словами відвідувачів, найцікавіше розпочалося, коли стемніло. Кожен гість парку, крім куштування запашних смаколиків і гарячих напоїв, міг побачити світлове шоу.

Емілі Нільсон, відвідувачка:

Ми всі любимо Різдво. І приїзд сюди ніби наповнює тебе цим настроєм і вірою в диво.

Бред Фергус, відвідувач:

Тут справді святкова атмосфера! Помітно, що організатори доклали чимало зусиль.

Зазвичай парк розваг "Тіволі" під час різдвяного сезону відвідує понад мільйон людей. Однак лише цьогоріч - нарешті - "Тіволі" запрацював повноцінно. Адже торік - через спалах захворюваності на коронавірус - його закрили майже відразу після відкриття. Саме через це - цьогорічною різдвяною темою організатори обрали "єдність, близькість і любов".

Данський "Тіволі" вважають другим найдавнішим парком розваг у світі - уперше він прийняв гостей 1843 року. Відтоді він є одним з найвідвідуваніших у Європі. І поступається лише паризькому "Діснейленду" та німецькому "Європа-Парку".