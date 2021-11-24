Троє рибалок потонули на Миколаївщині. Пенсіонери вийшли в море рано-вранці ще в понеділок.

Почався шторм - і невеличкий човен перекинувся. Його помітили з катера, який проходив повз, і викликали поліцію та рятувальників. Ті з води виловили каністру та спорядження. Тіло одного чоловіка прибило до берега, інше виявили біля скель. А от третього рибалку знайшли лише сьогодні - на глибині 6 метрів.

Ілляна Пацюк, речниця ГУ ДСНС України в Миколаївській області: