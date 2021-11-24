На Миколаївщині трагічно загинули троє рибалок [ Редактировать ]
Троє рибалок потонули на Миколаївщині. Пенсіонери вийшли в море рано-вранці ще в понеділок.
Почався шторм - і невеличкий човен перекинувся. Його помітили з катера, який проходив повз, і викликали поліцію та рятувальників. Ті з води виловили каністру та спорядження. Тіло одного чоловіка прибило до берега, інше виявили біля скель. А от третього рибалку знайшли лише сьогодні - на глибині 6 метрів.
Ілляна Пацюк, речниця ГУ ДСНС України в Миколаївській області:
За допомогою човна "Аквастар-400" та "Колібрі" 9 рятувальників дістали тіло загиблого чоловіка. Складність пошуку людини полягала в тому, що біля острова значна глибина, а також в перші дні була штормова погода і великі хвилі.
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