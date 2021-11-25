Окупаційні війська на фронті й далі застосовують заборонене Мінськом озброєння. Зранку в напрямку Авдіївки ворог обстріляв наші позиції з мінометів 82 калібру. Поблизу Луганського - відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Дев'ять ворожих обстрілів зафіксовано напередодні. Противник із важких мінометів обстріляв Водяне на півдні Донеччини. Також із мінометів гатили по пункту пропуску "Мар'їнка". На інших ділянках ворог застосував бронетехніку, гранатомети та стрілецьку зброю.

Втрат серед українських військових немає - повідомили у штабі. Докладніше про ситуацію на передовій - розкаже Руслан Смєщук.

Українські позиції поблизу тимчасово окупованого Первомайська. Наші солдати демонструють чергову партію, так би мовити "подарунків", які прилетіли з ворожих окопів.

Позивний "Ромбік", військовослужбовець Збройних сил України:

Вот оно ще не здетонувало, може і здетонує. Взриватель цілий, щось тут ще підписано, але не розбереш. Це два дні назад на пост нам прилетіло.

Ми заїжджаємо сюди під звуки ворожих кулеметних черг і вибухів підствольних гранат. Бойовики, вочевидь, обстрілюють один із сусідніх опорників.

Позивний "Карабін", військовослужбовець Збройних сил України:

Це ВОГ-25 скоріше по всьому по звуку, в принципі не далеко, але не наш участок. Це турбуючий вогонь - сидить ворог йому скучно ось і стріляє. А може і влучить, на вдачу. Це постійно.

Вояки розповідають - нещодавно тут відбулася ротація ворожих піхотинців, тож кількість ось таких "тривожних" обстрілів значно збільшилася.

Позивний "Мурзик", військовослужбовець Збройних сил України:

Намагаються нас заставити вести вогонь, щоб ми відкрилися. У них ротація пройшла, недавно. І вони ще не знають хто де знаходиться. Вони ведуть продуктивним вогонь, щоб ми засвітилися.

Небезпечніше, коли при обстрілах ворог застосовує повітряну розвідку - розповідають українські захисники. Тоді ворожі обстріли стають більш влучними, і небезпечними.

Позивний "Мурзик", військовослужбовець Збройних сил України:

Якщо вони пускають безпілотника, то щільніше, а так в них виходить хаотично. Ось і вся їхня тактика. - Тобто ви тепер за небом спостерігаєте? - Так воно гуд чути, а увечері вони відповідно світяться.

Що ж до загальної ситуації на фронті - зараз вона дещо стабілізувалася.