Зеленский объявил о создании национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В Украине будет создан национальный авиаперевозчик под названием "Украинские национальные авиалинии" (Ukrainian National Airlines). Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на форуме по вопросам авиации и туризма в Киеве.
Мы делаем мощный шаг - это наш национальный авиаперевозчик. Создание его, которое будет начато, можно сказать, официально уже сегодня... Есть несколько его рабочих названий, на сегодняшний день это Ukrainian national airlines.
Новый национальный украинский авиаперевозчик будет создан при участии европейской авиастроительной кампании Airbus. Об этом подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры Украины и Airbus.
Мы возвращаем миру идею об европейском самолете. Теперь это общая наша мечта – украинская и Европы. В Украине есть Антонов, мощности для создания полного цикла современного самолета... В этом году создаем уже три самолета и имеем все возможности для серийного производства.
По словам Зеленского, целесообразность создания национального авиаперевозчика ранее подтвердили консультанты из Франции. Украина готова инвестировать в свой воздушный флот, "загружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к совместным проектам в авиастроении".
По словам президента, в настоящее время в стране строится и модернизируется более десятка аэропортов, и эта цифра будет увеличена.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил на форуме, что в целом в отечественное авиастроение в ближайшие годы предполагается направить 34 млрд грн.
Ранее глава правительства анонсировал нулевую ставку НДС на внутренние авиационные перевозки, что будет способствовать удешевлению билетов и оживлению туризма в Украине.
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