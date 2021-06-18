Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний [ Редактировать ]
Президент Украины подписал закон, который будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства. Соответствующий закон № 1492-их Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.
"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно продления предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства" № 1492-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства.
Закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от таможенных платежей самолетов, ввезенных украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу.
Ранее сообщалось, что Зеленский созывает СНБО.
по теме
Также СНБО проверит трех человек, которые ранее попали в санкционные списки воров в законе
В Офисе президента объявили о трансформации института уполномоченных, вместо них теперь будут советники-уполномоченные
Владимир Зеленский прокомментировал перспективы Украины в НАТО, отметив, что государство достойно того, чтобы быть в равных условиях с другими странами
Спустя два года президентства Владимира Зеленского у Европейского союза уже сложилось понимание политики украинского президента
Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко объяснил причины