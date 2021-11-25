"Ваш родственник в больнице": в Киеве мошенник обманул пенсионеров на 100 тысяч гривен [ Редактировать ]
Правоохранители в Киеве задержали 43-летнего мужчину, который выманивал деньги у пенсионеров. За ноябрь он обманул людей на 100 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Злоумышленник действовал по схеме "ваш родственник в больнице". Мужчина звонил пенсионерам и обманывал их.
Так, позвонив 83-летнему мужчине на домашний телефон, он соврал, что крестник пенсионера попал в ДТП и нуждается в немедленном лечении стоимостью 15 тысяч гривен. Пожилой мужчина сразу согласился оказать помощь.
По такой же схеме преступнику удалось обмануть 85-летнюю пенсионерку, сообщив, что ее дочь после ДТП нуждается в лечении. Женщина передала мужчине 85 тысяч гривен.
Правоохранители задержали мошенника по "горячим следам". Пенсионерам вернули деньги.
"Сейчас 43-летнему мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее podrobnosti.ua давали советы о том, как уберечь себя от интернет-мошенников. Также недавно в Харькове разоблачили мошенников, представлявшихся сотрудниками банков.
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