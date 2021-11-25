Международный валютный фонд обновил прогноз экономического роста Украины в 2021 году, ухудшив его второй раз с начала года.

Аналитики фонда считают, что начавшееся во второй половине 2020 года восстановление экономики остановилось в 2021 году.

По итогам года ожидается рост ВВП Украины до 3,2%. Прогноз на два последующих года остался без изменений - 3,6% и 3,4% соответственно.

Указан также и прогноз нулевого баланса текущего счета в 2021 году с последующим переходом в дефицит текущего счета к 2,7% ВВП в 2022 году и 3,2% ВВП в 2023 году.

Прогноз предусматривает поступление прямых иностранных инвестиций на уровне 3,3% ВВП в текущем году, 2,4% ВВП – в следующем и 2,5% – в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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