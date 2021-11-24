Украина получила транш кредита от Международного валютного фонда на 700 млн долларов. Средства увеличат резервы НБУ.

Об этом сообщает глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко в Facebook.

"Сегодня Украина получила второй транш от Международного валютного фонда по программе stand-by в размере 500 млн СПЗ (эквивалент 699 млн долл. США). Эти средства поступят на счета правительства в Национальном банке Украины и увеличат международные резервы", - написал он.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд (МВФ) и Украина на переговорах добились определенного прогресса.

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